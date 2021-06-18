2021/06/18 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اضطر رجل في النمسا إلى بتر ساقه اليمنى بعد 3 أسابيع من تلقي جرعته الأولى من لقاح إسترازينيكا.وقال جوران دي (50 عاماً) إنه بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، أُصيب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتر ساق نمساوي بسبب هذا اللقاح المركز الخبري الوطني.

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