اتلاف حاويات مَقطعات دجاج في ميناء ام قصر الشمالي

2021/06/18 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، اتلاف (7) حاويات مَقطعات دجاج التزاما بحماية المنتج المحلي في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، انه “التزاما بالضوابط والتعليمات لحماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، أعلن منفذ ميناء ام قصر الشمالي عن اتلاف محتوى (7) حاويات (مَقطعات دجاج) والتي يمنع استيرادها ودخولها البلاد التزاما بمحددات الروزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي”.

واكدت انه “تمت عملية الاتلاف وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي وشرطة الكمارك والمركز الكمركي والصحة وبلدية ام قصر”.

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