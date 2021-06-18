2021/06/18 | 22:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- مصطفى رضا: حقق النفط مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، على الرغم من تقلص مدى صعوده بضعط من ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية بالأسواق العالمية.وصعد سعر عقود خام "نايمكس" الآجلة بنسبة 0.8 بالمائة عند تسوية تعاملات، اليوم الجمعة، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يحقق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يحقق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).