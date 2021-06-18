اختيار الموت في المنافي..قرار عراقي؟

2021/06/18 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ما معنى أن يفضل مبدعون كبار الموت في المنفىعلى العودة الى أوطانهم.هذا يحدث نادراً فيالعالم، لكنه ظاهرة واضحة في العراق. في تسجيل فيديو قصير، في منزل الشاعرة العراقية الكبيرة التي رحلت اليوم لميعة عباس عمارة، تتلقى سؤالاً يحرك موجات إثر موجات في بحيرة شاسعة من الوجع العراقي الطاعن في الزمن.تسأل […]

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