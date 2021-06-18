الانتخابات‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬الايرانيات المتزوجات‭ ‬من‭ ‬عراقيين‭ ‬

2021/06/18 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬ونسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬هاجس‭ ‬الاقتراع‭ ‬الأكبر طهران‭ ‬–‭ ‬بغداد‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ كشفت‭ ‬الانتخابات‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬كبير‭ ‬للنساء‭ ‬الإيرانيات‭ ‬مقيمات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وشهدت‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬الكرخ‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬كرادة‭ ‬مريم‮»‬‭ ‬غربي‭ ‬نهر‭ ‬‮«‬دجلة‮»‬‭ ‬،‭ ‬تواجد‭ ‬نساء‭ ‬إيرانيات‭ ‬مقيمات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬منذ‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭. ‬معظم‭ ‬هؤلاء‭ ‬النساء‭ […]

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