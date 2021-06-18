2021/06/18 | 22:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إبراهيم رئيسي في المقدمة ونسبة المشاركة هاجس الاقتراع الأكبر طهران – بغداد – الزمان كشفت الانتخابات الإيرانية عن وجود كبير للنساء الإيرانيات مقيمات في بغداد وشهدت السفارة الإيرانية في منطقة «الكرخ» بمنطقة «كرادة مريم» غربي نهر «دجلة» ، تواجد نساء إيرانيات مقيمات في بغداد منذ الساعات الأولى من افتتاح صناديق الاقتراع. معظم هؤلاء النساء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات تكشف عن عدد النساء الايرانيات المتزوجات من عراقيين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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