2021/06/18 | 22:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلن البيت الأبيض تجميد حزمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، رصدت ردا على انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.وأشارت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن “قيمة حزمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بملايين الدولارات..



واشنطن تجمّد مساعدات عسكرية لأوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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