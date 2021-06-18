ممثل حكومة الاقليم في طهران: الانتخابات لن تؤثر على ستراتيجية ايران

2021/06/18 | 22:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ناظم دباغ ممثل حكومة اقليم كوردستان في العاصمة الايرانية طهران، يوم الجمعة، ان الانتخابات للرئاسة الايرانية تختلف هذا العام، لانسحاب بعض المرشحين، وامتعاض قسم آخر من آلية ادارة العملية، لافتا الى ان سير العملية مازال متواصلا.

وقال دباغ في تصريح صحافي لفضائية شعب كوردستان، وتابعه PUKmedia: ان الانتخابات بدات في تمام الساعة السابعة صباحا، ومازالت العملية مستمرة، موضحا، ان تسهيلات قدمت للمواطنين الايرانيين في اقليم كوردستان للادلاء باصواتهم في الانتخابات الجارية.

واضاف: ان المرشح الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية الايرانية، لن تؤثر في استراتيجية البلاد في اقليم كوردستان او المنطقة، مثلما حدث في الانتخابات السابقة او القادمة، مؤكدا ان اقليم كوردستان منطقة مهمة وستستمر طهران في مساعيها لتعزيز وتطوير العلاقات.

وكانت مراكز الاقتراع في الجمهورية الاسلامية الايرانية قد فتحت ابوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الجمعة امام أكثر من 59 مليون ایرانی يحق لهم الاقتراع للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية، وتجري اليوم کذلک انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

ویتنافس اربعة مرشحین لتولی منصب رئاسة الجمهوریة الاسلامیة في ایران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

PUKmedia متابعة

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