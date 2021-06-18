العراق: توضيح من الصحة حول اعداد الاصابات بمرض 'الفطر الاسود' وخطورته على المواطنين

2021/06/18 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

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كشفت دائرة صحة ذي قار، الجمعة، سبب الارتفاع الملحوظ للاصابات بالفطر الاسود خلال الفترة الحالية، مؤكدة ان المرض لا يدعو للقلق لعدم امكانية انتقاله من شخص لاخر اضافة الى توفر العلاجات الخاص به داخل المستشفيات.

وقال مدير عام صحة ذي قار، صدام صاحب الطويل، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (18 حزيران 2021) إن الاصابات بالفطر الأسود أو العفن الأسود هي إصابات معتادة وازداد انتشارها مع ازدياد الأمراض".

واضاف انه "في الفترة الحالية يوجد ارتفاع ملحوظ بالاصابات سببها كثرة الاصابات بكورونا والذي بدوره يقلل من مناعة المصاب".

واشار الى ان "الفطر الاسود لا ينتقل من شخص لآخر ولا يدعو للقلق ولدينا علاجات متوفرة لهذا المرض الذي لا يزال تحت السيطرة"، مشيرا الى توفر ردهات خاص لعلاج مرضى الفطر الاسود في مستشفى الحسين التعليمي بالمحافظة".

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