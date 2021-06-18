بايدن يحدد موعدا للاحتفال بـ

2021/06/18 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بسبب التقدم المحرز في عمليات التلقيح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، وقال إن الأميركيين سيحتفلون "بعيد الاستقلال وبالتحرر من فيروس كورونا"، في 4 يوليو المقبل.

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