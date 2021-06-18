2021/06/18 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن فض نزاع عشائري أندلع بين عشيرتين في إحدى المناطق النائية بقضاء قلعة صالح جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوة التي نفذت الواجب مؤلفة من قسم شرطة قضاء قلعة صالح، وباقي تشكيلات الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمكنت القوة من فض النزاع وإلقاء القبض على عدد من المتهمين المتسببين بالحادث، مع ضبط أسلحة مختلفة الأنواع بحوزتهم".

وأشارت إلى أنه "سيتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل"، مبينة أن "النزاع تسبب بمقتل (ثلاثة) أشخاص من طرفيه نتيجة إطلاق الرصاص الحي، فيما لا تزال عمليات الدهم والتفتيش في مكان الحادث متواصلة للقبض على جميع المتسببين بإثارة النزاعات وتقديمهم للعدالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تفض نزاعا عشائريا تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تفض نزاعا عشائريا تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).