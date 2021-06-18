2021/06/18 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعطالب مرشحو الرئاسة الإيرانية الأربعة بتمديد فترة الاقتراع للساعة 2 صباحا (9:30 بتوقيت غرينتش) نظرا للإقبال الكبير من المواطنين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.وحسب بيانات رسمية من المرشحين الأربعة فقد "طالب المرشحون وزارة الداخلية الإيرانية بتمديد فترة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية للساعة 2 ليلا نظرا للإقبال الشديد على الاقتراع من قبل المواطنين".وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف لوكالة إرنا الرسمية "لم تنشر وزارة الداخلية حتى الآن أية إحصائيات عن نسبة المشاركة"، مضيفا "إذا كان هناك أشخاص حاضرون عند مراكز الاقتراع في المدن والقرى، فسيتم تمديد التصويت حتى الساعة 2 صباحًا (بالتوقيت المحلي)".وتابع رئيس لجنة الانتخابات "بعد فرز الأصوات يتم تحديد اجتماع مع المشرفين على الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور ونعلن النتائج".وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الإيرانية عباس علي كدخدائي عن تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات لغاية الساعة الثانية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش)".وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الجمعة: "إنه وفقا للتنسيقات الحاصلة مع وزارة الداخلية فقد تم تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة الثانية عشرة مساء".هذا ويتنافس 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.المصدر: سبوتنيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشحو الرئاسة الإيرانية يطالبون بتمديد فترة الاقتراع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشحو الرئاسة الإيرانية يطالبون بتمديد فترة الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).