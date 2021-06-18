2021/06/18 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، دخول صهاريج محملة بالاوكسجين قادمة من الكويت الى العراق.وقالت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم تسهيل دخول (9) صهاريج محملة بـ (180 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دخول صهاريج محملة بالاوكسجين قادمة من الكويت المركز الخبري الوطني.

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