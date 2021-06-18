الثقافة توجه بطبع أعمال لميعة عباس عمارة الكاملة.. والكاظمي ينعى

2021/06/18 | 23:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الشاعرة الراحلة لميعة عباس عمارة، فيما وجَّهت وزارة الثقافة والسياحة والآثار بطبع الأعمال الشعرية الكاملة للشاعرة.

وقال الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بهذا الرحيل المؤلم، تكون نخلة عراقية باسقة قد غادرت دنيانا لكنها تركت ظلالًا وارفة من بديع الشعر، وإسهامًا لا ينسى في الثقافة العراقية ستذكره الأجيال المتعاقبة بفخر واعتزاز وتبجيل".

وأضاف، "كانت السيدة لميعة عباس عمارة قمّة شاهقة من قمم الشعر العراقي المعاصر، ومنجزًا يفتخر به العراق والشعب العراقي من بين عناوينه الثقافية الخالدة، التي شيّدت مكانة العراق البارزة في الثقافة العربية وموروثها الثر.. وقد وجهنا بالتواصل مع عائلة الفقيدة وتقديم أي دعم أو تسهيلات مطلوبة، ووفق رغبتهم".

وتابع، "الذكر الطيب للفقيدة، والصبر الجميل لأهلها ومحبيها وعائلتها التي نحسبها بحجم العراق بكل أطيافه وتنوع ثقافاته".

ووجَّه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، بطبع الأعمال الشعرية الكاملة للشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة.

وأوعز ناظم إلى دار الشؤون الثقافية العامة، وفق بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "بتشكيل فريق عمل يضم كبار الأكاديميين والشعراء لجمع قصائد الشاعرة لغرض نشرها في المجموعة الكاملة".

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