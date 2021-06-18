رئيس الاستخبارات المصرية في ليبيا للتوسط بين رئيس الحكومة وحفتر

2021/06/18 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مصطفى عمارة عادت في الكواليس أجواء التوتر بدرجة خفيفة هذه المرة إلى العلاقات المصرية التركية عقب زيارة وزير الدفاع التركي لليبيا، وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في القاهرة في تصريحات خاصة لمراسل -الزمان- أن التحركات التركية الأخيرة دفعت مصر إلى تأجيل زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر والتي كانت تستهدف عودة العلاقات الدبلوماسية التركية […]

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