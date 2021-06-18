لميعة عباس عمارة..ثاني قامة عراقية للشعر يغيبها الموت في المنفى خلال أيام

2021/06/18 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬الشاعر‭ ‬العراقي‭ ‬الكبير‭ ‬سعدي‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬غيب‭ ‬الموت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الشاعرة‭ ‬العراقية‭ ‬الكبيرة‭ ‬لميعة‭ ‬عباس‭ ‬عمارة،‭ ‬ذلك‭ ‬الصوت‭ ‬الشعري‭ ‬الهادر‭ ‬بحب‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاماً‭.‬وكانت‭ ‬الراحلة‭ ‬الكبيرة‭ ‬قد‭ ‬اجابت‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬عودتها‭ ‬للعراق‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬بالقول‭ (‬بغداد‭ ‬تائهة‭ […]

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