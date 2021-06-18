دولة أوروبية تخطو خطوة كبيرة بشأن كورونا

2021/06/18 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

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صورة ارشيفية

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قررت الحكومة الهولندية، الجمعة، رفع جميع قيود جائحة كورونا اعتبارا من 26 حزيران الجاري، فيما أشارت إلى انه ولأول مرة، ستتمكن النوادي الليلية من استئناف عملها، وفق ضوابط خاصة.

وقال رئيس الوزراء بالإنابة، مارك روتي: "تخطو هولندا خطوة كبيرة...



بمسافة اجتماعية تبلغ 1.5 متر، كل شيء مسموح به تقريبا.



لا قيود، ولا مواعيد إغلاق...



نصيحة بشأن عدد الضيوف في المنزل والكمامات في المتاجر".

وأوضح أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ في الـ26 من يونيو الجاري".

وأضاف: "اعتبارا من اليوم المذكور ولأول مرة، ستتمكن النوادي الليلية من استئناف عملها، وفقا لاستخدام تطبيق (فحص كورونا)، الذي سيسمح لك بتحديد ما إذا كان الزائر قد تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا وخضع لاختبار فيروس كورونا السلبي في غضون 40 ساعة".

وتابع: "سيتم السماح للمسارح والمتاحف والأماكن الداخلية الأخرى بزيادة قدرتها من اليوم فصاعدا، بشرط استخدام الفحص والتباعد".

وسجلت هولندا أكثر من مليون و677 ألف إصابة، و18 ألف وفاة بكورونا.

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