2021/06/18 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، انطونيو غونتيرش بمناسبة اعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة.وذكر صالح في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، انه هنأ انطونيو غونتيرش بمناسبة اعادة انتخابه امينا عاما لمنظمة الامم المتحدة، مشيداً بقيادته للمنظمة الأممية.واعرب عن ثقته بان الامين العام بتجربته ومكانته سيساعد في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه عالمنا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يهنئ غوتيريش لإعادة انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يهنئ غوتيريش لإعادة انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).