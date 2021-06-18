صمود الشعب الفلسطيني الأخير، بداية الطريق نحو الحرية - خليل اندراوس

2021/06/18 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس الأساليب التي تستعملها الحركة الصهيونية العالمية وحكومات اسرائيل منذ قيامها "لحل" القضية الفلسطينية لا يمكن مقارنتها من حيث وحشيتها الفظيعة ووقاحتها وعدوانيتها خاصة في العقود الأخيرة خلال الحرب البربرية الأخيرة على غزة وقتل عشرات الأطفال، ومئات الأبرياء، الا بالطريقة النازية "لحل المسألة اليهودية نهائيًا" في سنوات الحرب العالمية الثانية، ولكن صمود وانتفاضة الشعب العربي الفلسطيني في كل أماك ......





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