'فساد كبير' و'حرب قذرة' يجبران مسؤولة محلية على طلب الاعفاء.. والمحافظ يرد!

2021/06/18 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت مديرة بلدية الكوفة، يمامة الاعسم، الجمعة، باعفائها من موقعها بسبب "الفساد الكبير" و"الحرب القذرة" تجاه من يحاول الاصلاح، فيما رفض محافظ النجف، لؤي الياسري، طلبها، موجها الدوائر بتنفيذ قراراتها ومحاسبة من يعرقل عمل البلدية.

وقالت الاعسم، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، (18 حزيران 2021)، ان "حجم الفساد كبير اخوتي اهل الكوفة وان اردنا اصلاحا ولكن الكثير من الفاسدين بدأت حربهم القذرة بكافة الطرق اولها الحرب بالسمعة واخرها واقذرها لا نعرفها".

وأضافت: "لذلك من موقعي اعلن تقديم اعفائي من موقعي كمدير لبلدية الكوفة اسمنا اكبر من يلطخه الرعاع".

ورد الياسري على ذلك في بيان لمكتبه الاعلامي، ان "المحافظ يرفض طلب المهندسة يمامة الاعسم بالاعفاء من مهمة ادارة مديرية بلدية الكوفة ويشيد بجهودها الكبيرة ويوجه لها كتاب شكر وتقدير لجهودها الكبيرة في تنظيم وتطوير واقع الخدمات في قضاء الكوفة ويخولها صلاحيات خدمية اوسع".

وتابع: "موجها في الوقت نفسه الامنية والخدمية كافة وقائم مقام الكوفة ودوائر البيئة والبيطرة والمرور في القضاء بمساندة اعمال بلدية الكوفة، فضلا عن توجيه قانونية البلديات والمحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعرقل عمل بلدية الكوفة".

ولاحقا كتبت الاعسم تدوينة ذكرت فيها:

"اشكر السيد المحافظ المحترم

والسيد النائب الاول المحترم

والسيد النائب الثاني المحترم

وكل اعضاء البرلمان المحترمين

وكل اهل النجف والكوفة المحترمين واخوتي الصحفيين الشرفاء وكل شريف همه مصلحه مدينته واخص بالذكر اخوتي العاملين في بلدية الكوفة كافة على موقفهم المشرف كان الله يشهد على نيتي في تقديم اعفائي ولكن اخجلني موقف الجميع اعاهد الجميع على العمل بما يرضى الله".A.A

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