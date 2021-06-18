2021/06/18 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الخميس، ببيان شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بشأن سد النهضة، ورد رئيسه بالقول "نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نحن في بلد الملك النجاشي".. مفتي إثيوبيا يرد على شيخ الأزهر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نحن في بلد الملك النجاشي".. مفتي إثيوبيا يرد على شيخ الأزهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).