اجتماع مع ’فيفا’ لإدخال تقنية الـ ’VAR’ لأول مرة في العراق

2021/06/18 | 23:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقدت لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية اجتماعاً عبر "الدائرة التلفزيونية المغلقة"، الجمعة، مع ممثل الاتحاد الدولي بشأن تطبيق تقنية الـ ( VAR ) في العراق، بحضور ممثل الفيفا "كولهارم" مدير غرب آسيا لشؤون الفار و "بارابوس" عضو لجنة المتابعة لشؤون الفار.

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وقالَ رئيس لجنة الحكام علاء عبد القادر في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 حزيران 2021)، إن "الاجتماع كان مثمراً واطلعنا من خلاله على متطلبات الاتحاد الدولي بشأن توفير الـ(VAR) التي كانت من أهمها توفير الطواقم البشرية والتقنية والفنية المختصة، وتأمين التكاليف المالية لذلك، على أن ندرك عامل الوقت".

وأضافَ عبد القادر ان "متطلبات تطبيق تقنية (VAR) في العراق تحتاج الى توقيت أمده ما بين ثمانية الى تسعة شهور، وبالتالي ووفقا لهذا التوقيت فإن وجود الـ VAR في دورينا سيكون في منتصف أو أواخر الموسم المقبل".

على سياق متصل، أوضحَ رئيس لجنة الحكام انه تم "عقد اجتماع مع شركة (دارافتفش فار لايت) التي تعد واحدة من الشركات المعتمدة لدى (الفيفا) لتطبيق تقنية (VAR) الخفيف غير المكلف الثمن والذي يتراوح لكل ملعب، ولموسم كامل، بحدود (30000-35000) ألف دولار".

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