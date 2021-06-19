مقتل ثلاثة أشخاص في ميسان بنزاع عشائري

2021/06/19 | 00:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

لقي ثلاثة أشخاص، مصرعهم بنزاع عشائري اندلع في قضاء قلعة صالح جنوب ميسان.

وقالت شرطة المحافظة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "قوة أمنية مشتركة توجهت إلى مكان النزاع فيما ألقت القبض على عدد من المتهمين المتسببين بذلك فضلًا عن ضبط عدد من الأسلحة".

وأشار البيان إلى "استمرار حملة المداهمة للبحث عن آخرين متهمين باشتراكهم في النزاع".

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