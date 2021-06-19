وول ستريت جورنال: سحب بطاريات صواريخ أميركية من السعودية ودول في الشرق الأوسط

2021/06/19 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، باتت تخفض "بشكل حاد" من أعداد الأنظمة الأميركية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط، معظمها في السعودية، ضمن عملية إعادة تنظيم تتزامن مع تركيز الجيش على التحديات التي تشكلها الصين وروسيا، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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