التعادل السلبي ينهي موقعة إنجلترا وأسكتلندا في اليورو

2021/06/19 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأهدر المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله 0-0 مع ضيفه المنتخب الأسكتلندي مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.وبهذه النتيجة احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف وراء تشيكيا، فيما جاء المنتخب الأسكتلندي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بفارق الأهداف أيضا وراء كرواتيا.

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