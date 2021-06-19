أبو رغيف: معرض بغداد للكتاب دليل على عودة الحياة الثقافية

2021/06/19 | 00:45 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

اشاد وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار الدكتور نوفل ابو رغيف بالجهود المبذولة لتنظيم معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ 22، فيما عد المعرض ابرز دليل على عودة الحياة الثقافية.

وانطلقت اعمال معرض بغداد الدولي في العاشر من حزيران الحالي وتستمر لعشرة ايام.

وقال ابو رغيف لـ"الصباح": ان "التنسيق العالي بين الوزارة وادارة المعرض اثمر عن دور مميز في التحضير والإعداد ودعوة دور النشر العربية في مدة قياسية"، مثمناً "الجهود المتمثلة باتحاد الناشرين العراقيين".

وعد ابو رغيف "المعرض دلالةً مهمةً على عودة الحياة الثقافية ورسالةً انسانيةً تحمل عنوان المعرفة والكتاب"، لافتاً الى "أهمية هذه الأنشطة وانعكاساتها لتأكيد الانفتاح على الثقافات الأخرى وفواعلها الفكرية والأدبية والعلمية على الصعد المختلفة اعلاميا ومجتمعياً".

واكد "اهمية الافادة من تجارب الدورات الأولى للمعرض فقد كانت علامات فارقة في هذا المشهد"، مشيراً الى"اهمية متابعة هذه المؤسسات وحضورها واصداراتها وانشطتها الثقافية من قبل الاخرين بوصفها الاعرق والابرز" .

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