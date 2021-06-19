رواية السيد حمار بعد التطوير ح3 - عباس علي العلي

2021/06/19 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي القرار الأن والمطروح هو الأستمرار بضخ المشاعر التي تزيد من علاقة السيد حمار مع رفيقته بالرغم من أنها لا تتوافق غالبا مع تصرفاته، أخيرا وبعد مرور شهر على بداية التزاوج بينهما أصبحت الحمارة تميل أكثر للانعزال بعيدا عنه، هنا أدرك السيد دونكي أن تصرف الأنثى معه ورفضها المستمر للتقرب منها ليس من الطبيعي عليه ولا بد من إخضاعها بالقوة، حاول كثيرا التودد لها وأحيانا يتعامل معها بعنف تبادله نفس الفعل لكنه ......





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