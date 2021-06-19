لينين: النظرية, والديمقراطية الحزبية الداخلية! - طلال الربيعي

2021/06/19 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي تكتسب مسألة الديمقراطية الداخلية للحزب الشيوعي أهمية مختلفة تمامًا في المجتمعات الرأسمالية التي تمتلك فيها الطبقة العاملة الحقوق المدنية والسياسية الأساسية عن تلك التي لا تمتلك هذه الحقوق.



في المجتمعات الاولى، على سبيل المثال، فإنه يصبح من الصعب جدًا على الأحزاب الشيوعية إقناع الناخبين أن الحزب الشيوعي يقدم للمجتمع درجة أكبر من الديمقراطية عندما يكون واضحًا لجميع أعضاء الحزب ومؤيديه إ ......





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