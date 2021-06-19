إسكتلندا تروّض

2021/06/19 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حال المنتخب الإسكتلندي دون تمكن نظيره الإنكليزي من حسم الديربي البريطاني والتأهل مبكرا إلى ثُمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل السلبي، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، وترك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات في الجولة المقبلة.

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