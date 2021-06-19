بطولة أمم أوروبا 2020: منتخب اسكتلندا يؤجل تأهل ’الأسود الثلاثة’

2021/06/19 | 01:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

منع المنتخب الاسكتلندي نظيره الإنكليزي من حسم الديربي البريطاني والتأهل مبكراً إلى ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل السلبي الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، وترك الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات في الجولة المقبلة.

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وبهذا التعادل السلبي الرابع في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، والأوّل على ملعب ويمبلي، بات المنتخب الإنكليزي ثانياً مع أربع نقاط بفارق الأهداف عن تشيكيا المتصدرة الفائزة المتعادلة مع كرواتيا 1-1 في وقت سابق، فيما تقبع اسكتلندا في المركز الرابع الأخير خلف كرواتيا بنقطة واحدة لكل منهما.

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