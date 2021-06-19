وزير الخارجية: ندعم الجهود الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا

2021/06/19 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ان العراق يدعم الجهود الدولية لاعادة الامن والاستقرار في ليبيا.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى وزيرة الخارجيّة الليبيّة نجلاء المنقوش، على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين وسُبُل التعاون المشترك".واشار الوزير الى "دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يُلبِّي تطلـُّعات الشعب الليبيِّ"، مؤكدة "رغبة العراق بإعادة فتح السفارة العراقيّة في ليبيّا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيّا".من جانبها استعرضت وزيرة الخارجيّة الليبيّة نجلاء المنقوش الوضع الحالي في ليبيّا، وعوامل استقراره، وسُبُل عودة الحياة الطبيعية فيها، مُبدية استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقيّة في طرابلس، وتذليل الصعوبات كافة في هذا الشأن.

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