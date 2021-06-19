إصابة مدني بهجوم لداعش شمالي بغداد

2021/06/19 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة مدني بهجوم لتنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين من داعش شنوا هجوما مسلحا على منزل احد المواطنين ضمن اطراف منطقة الشيخ ابراهيم في الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن اصابة مدني".وأشار إلى أنه "تم صد التعرض من قبل الحشد العشائري".

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