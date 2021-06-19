2021/06/19 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيلاني_الهمامي جدلية السياسي والنقابي في تجربة الحركة النقابية التونسية جيلاني الهمامي كاتب عام سابق لجامعة البريد في الاتحاد العام التونسي للشغلنشأت الحركة النقابية في تونس بصورة مبكرة وبشكل غير متناسق تمام التناسق مع التطور الطبيعي للعنصر العمالي في التركيبة الطبقية للمجتمع التونسي.



ولا شك أن هناك عوامل عدة لعبت دورا في التعجيل بهذه النشأة منها بالخصوص احتكاك العنصر العمالي المحلي ب ......





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