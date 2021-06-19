"هيومن رايتس ووتش" تطالب القاهرة بتخفيف أحكام الإعدام على 12 عضوا بالإخوان المسلمين

2021/06/19 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الجمعة، مصر بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عدد من قادتها.

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