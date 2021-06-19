إتمام صفقة أنابيب أرامكو السعودية بقيمة 12.4 مليار دولار مع ائتلاف دولي

2021/06/19 | 01:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعلنت شركة أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلٌّ من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة تقدر بـ49 بالمائة في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، …

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