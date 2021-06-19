2021/06/19 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات السعودية شابا كان قد صور مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تحرشه بطفل و"إيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتصوير ذلك ونشره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشر فيديو للتحرش بطفل.. الشرطة السعودية تعتقل الجاني وتحيله للنيابة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشر فيديو للتحرش بطفل.. الشرطة السعودية تعتقل الجاني وتحيله للنيابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).