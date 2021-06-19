2021/06/19 | 02:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ستحدد نتائج الانتخابات، المستقبل السياسي للمرشح المحافظ إبراهيم رئيسي (60 عاماً)، الذي ينظر إلى ترشحه لرئاسة الجهاز التنفيذي، محاولة لتعزيز سجله السياسي في ظل المؤشرات على تحضيره لتولي منصب «المرشد الثالث».وخسر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الايرانية تشير الى تقدم رئيسي المركز الخبري الوطني.

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