إقفال مراكز الاقتراع في إيران لانتخابات رئاسية تبدو محسومة

2021/06/19 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقفلت، فجر السبت، مراكز الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد زهاء 19 ساعة من التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

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