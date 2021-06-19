إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وبدء عمليات الفرز

2021/06/19 | 02:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران انتهاء عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق بعد تمديدها في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، حتى الثانية بعد منتصف الليل وفق التوقيت المحلي.

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ويعد قرار التمديد لفترة الاقتراع الثالث من نوعه حيث تم تمديد الاقتراع لغاية الثامنة من مساء يوم الجمعة ثم تمديده لغاية العاشرة ومن ثم الثانية عشرة.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلبات الناخبين الذين لم يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم بسبب الزحام الذي شهدته مراكز الاقتراع في مختلف مدن البلاد طيلة الانتخابات.

وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح الجمعة 18 يونيو وتتضمن 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.

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