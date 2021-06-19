بايدن لبوتين: احذر فعل هذا!

2021/06/19 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تتغلب المصالح المشتركة بين أميركا وروسيا على الخلافات بين البلدين؟ وما مدى نجاح قمّة بايدن – بوتين في إرساء تفاهمات حول إيران و سوريا؟

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