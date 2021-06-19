تشيلي تهزم بوليفيا بهدف نظيف في كوبا أمريكا

2021/06/19 | 03:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعهز بن بريريتون المولود في إنجلترا الشباك، ليمنح تشيلي الفوز (1-0) على بوليفيا في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، اليوم الجمعة.وأحرز بريريتون، في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية مع تشيلي التي ينتمي إليها عن طريق والدته، الهدف بعد 10 دقائق من البداية بتسديدة من 15 مترا.وكان يمكن لتشيلي الخروج بفوز أكبر أمام بوليفيا، التي انتصرت في 3 من آخر 32 مباراة دولية، لها لكن الهدف كان كافيا لتقفز إلى صدارة المجموعة الأولى.

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