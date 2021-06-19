مايا غزال.. أول لاجئة سورية تصبح طيارة

2021/06/19 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت اللاجئة السورية، مايا غزال (22 عاما) من تحقيق حلمها بأن تصبح أول طيارة من بين اللاجئات السوريات، وتعمل حاليا على مواصلة حلمها لتتمكن من قيادة الطائرات التجارية، بحسب مجلة "فوغ" البريطانية.

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