2021/06/19 | 03:48 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: نصار الحاج
أكدت هيئة الجمارك العامة أنَّ نظام الأتمتة سيرفع سقف الإيرادات إلى 50 %.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الأتمتة} ترفع إيرادات الجمارك إلى 50 %) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت هيئة الجمارك العامة أنَّ نظام الأتمتة سيرفع سقف الإيرادات إلى 50 %.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الأتمتة} ترفع إيرادات الجمارك إلى 50 %) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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