{الأتمتة} ترفع إيرادات الجمارك إلى 50 %

2021/06/19 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نصار الحاج

أكدت هيئة الجمارك العامة أنَّ نظام الأتمتة سيرفع سقف الإيرادات إلى 50 %.





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