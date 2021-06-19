أربعون عاما على ثورة الخبز في الدار البيضاء.. تاريخ أسود خلف الباب!

2021/06/19 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سنوات جفاف مرت على مغرب نهاية السبعينيات، والحرب محتدمة بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، بين الجيش المغربي والبوليساريو المسنودة من دولة الجزائر.

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