إحداها عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن عدة دول

2021/06/19 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى الاتحاد الأوروبي دوله، الجمعة، برفع قيود السفر غير الضروري المفروضة على مجموعة دول، بينها دولة عربية.

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