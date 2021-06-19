2021/06/19 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما لم تكن ملالا يوسفزي الناشطة الباكستانية في الدفاع عن حق تعليم الإناث في بلادها وأصغر حاصلة على جائزة نوبل في العالم لتتوقع أنها امتلكت كل هذه القوة من أثر الفراشة، وأن رمز شخصيتها الملهمة سيقطع آلاف الأميال ليحط في قرية مدقعة في فقرها من قرى الكاميرون في الغرب الأفريقي ويغير قدر ابنة صياد في مثل سنها تدعى إيكا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثر الفراشة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أثر الفراشة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).