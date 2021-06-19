فيديوهات من إيران تكشف حجم الإقبال على انتخابات الرئاسة

2021/06/19 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر راديو "أوروبا الحرة"، الجمعة، مقاطع فيديو تم تجميعها سويا، لم يتسن له التحقق منها، إلا أنها تُظهر ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع المخصصة للانتخابات الرئاسية، في مدن إيرانية عدة.

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