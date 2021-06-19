ڨفصة حزب العمال يجدّد ارتباطه بالشعب في معركته دفاعا عن قوته وحقه في الوجود - رضا الجلولي

2021/06/19 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضا_الجلولي في إطار سلسلة من التحركات دفاعا عن حق شعبنا في العيش الكريم نظمت مساء اليوم اللّجنة الجهوية لحزب العمّال بڨ-;-فصة اليوم الجمعة 18 جوان 2021 وقفة احتجاجية بساحة أحمد التليلي وسط المدينة تحت شعار “لا لزيادة الأسعار، جوعتونا، لا لقمع الحريات” بحضور عدد كبير من أهالي الجهة.وفي بداية الوقفة حمّل مناضلات ومناضلو حزب العمال بڨ-;-فصة المشيشي والمنظومة الحاكمة مسؤولية تكرّر الانتهاكات التي وص ......





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