سقط نتانياهو وبقي ارثه - يعقوب بن افرات

2021/06/19 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يعقوب_بن_افرات ليس موضوعياً اعتبار حكومة بينت-لابيد الجديدة، والتي انطلقت هذا الأسبوع، التي نجحت في إسقاط نتنياهو وحكوماته الممتدة طيلة 12 عاماً، بأنه نجاحاً مطلقاً في حال حافظ حكام إسرائيل الجدد على إرثه ونهجه.



وقد شهدت إسرائيل الأسبوع الفائت صعود إئتلافي حكومي يضم تحالف من مجموعة أحزاب وقوى سياسية عديدة ومتباينة في تكتل، سمي بـ “كتلة التغيير”، وتنوعت مركباته ما بين أقصى اليمين والوسط واليسار الإسرائيلي، ال ......





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