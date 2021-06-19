لماذا لا تغير البيتكوين شيئًا في الرأسمالية - مصطفى عبد الغني

2021/06/19 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنيصُنعت العملات الرقمية لتكون غير قابلة للتتبع، حتى أنها سميت بالبديل الديمقراطي لـ “المال الحقيقي”، لكن سام أورد يقول إن الأمر لم يعد كذلك.حتى وقت قريب، كانت البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى يُطلَق عليها مستقبل المال، والبعض اعتبروها مستقبل الرأسمالية نفسها، حتى أن البعض قال إنها تشكل تحديًا يمكن أن يؤدي إلى تخريب النظام لأن الدول وبنوكها لا يمكنها التحكم بها.



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