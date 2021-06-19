جورج حاوي: شغور الدور والموقع - محمد علي مقلد

2021/06/19 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد إلى روح جورج حاوي في ذكرى استشهاده...كنت أعتقد أن نشاطي في إطار الحركة الشعبية الديمقراطية بمثابة التزام بقرارات المؤتمر السادس للحزب.



فقد دعت الوثيقة الصادرة إلى البحث عن صيغة لتجميع القوى الشعبية، فاستخدمت الإسم حرفياً لتكون رافعة استنهاضية بعد أن باتت الأطر اللينينية عاجزة عن القيام بأعباء الخروج من الحرب وإعادة بناء الوطن والدولة.



عندما قرر حبيب صادق حلها، رحت أحاول من داخل الحزب، ......





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